TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
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06.07.2026 22:24:38
Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote bei deutscher Werft TKMS
HALIFAX (dpa-AFX) - Die kanadische Regierung will ihre neuen U-Boote vom Nato-Verbündeten Deutschland bauen lassen. Der milliardenschwere Auftrag für bis zu zwölf U-Boote geht an den Kieler Marineschiffbauer TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems), wie der kanadische Premierminister Mark Carney in Halifax mitteilte./cn/DP/he
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