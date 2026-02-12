TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

90,10EUR -2,45EUR -2,65%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

12.02.2026 14:58:29

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 67 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Marinewerft sei inzwischen eine relativ teure Turnaroundstory, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
91,30 € 		Abst. Kursziel*:
-9,09%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
90,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,88%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

