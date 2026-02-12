TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
|90,10EUR
|-2,45EUR
|-2,65%
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
12.02.2026 14:58:29
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 67 auf 83 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Marinewerft sei inzwischen eine relativ teure Turnaroundstory, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 20:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
91,30 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
90,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,88%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
