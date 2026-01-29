TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
|96,30EUR
|-3,15EUR
|-3,17%
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sriram Krishnan erwartet von der Marinewerft keine größeren Überraschungen beim Bericht zum ersten Geschäftsquartal, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch die Signale für 2026 dürften im erwarteten Rahmen liegen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
98,15 €
|
Abst. Kursziel*:
0,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
96,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,80%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
28.01.26
|Schwacher Handel: MDAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
28.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
26.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
26.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|12:51
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|12:51
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|96,30
|-3,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:22
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|16:22
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|16:21
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|16:20
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:17
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:52<