TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

96,30EUR -3,15EUR -3,17%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 12:51:11

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sriram Krishnan erwartet von der Marinewerft keine größeren Überraschungen beim Bericht zum ersten Geschäftsquartal, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch die Signale für 2026 dürften im erwarteten Rahmen liegen./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
98,15 € 		Abst. Kursziel*:
0,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
96,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,80%
Analyst Name::
Sriram Krishnan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

mehr Nachrichten

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

mehr Analysen
12:51 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
06.01.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
15.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TKMS thyssenkrupp Marine Systems 96,30 -3,17% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Aktuelle Aktienanalysen

<
16:22 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
16:22 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
16:21 SAP Verkaufen DZ BANK
16:20 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:17 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
14:53 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
14:52