TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

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WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

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14.05.2026 07:17:08

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 83 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Anlegerstimmung für viele Rüstungswerte habe sich zuletzt deutlich verschlechtert, weil sie wegen der Bedeutung des Drohenkrieges in der Ukraine vorsichtiger auf herkömmliche Wehrtechnik blickten, und auch wegen der enttäuschenden Zahlen von Rheinmetall zum ersten Quartal, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend. Der Experte sieht aber nach wie vor keine glaubwürdige Bereitschaft Russlands den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Der Marine-Konzern TKMS profitiere zudem von einem hohen Auftragsbestand und einem insgesamt robusten Geschäft./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
72,50 € 		Abst. Kursziel*:
4,83%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
71,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,74%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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