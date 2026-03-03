TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
|91,50EUR
|-3,60EUR
|-3,79%
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Market-Perform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht, das es zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite gebe, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur. Die Marinewerft TKMS sei aber auch in Nahost engagiert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
91,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,34%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
91,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,29%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
