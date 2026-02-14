TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im Unterseeschiffbau hätten sich die Margen verschlechtert, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Grund seien höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung sowie Kosten für die Inbetriebnahme einer Werft in Wismar./rob/bek/ag
