Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Mautprojekt
|
28.10.2025 11:32:00
Kapsch TrafficCom-Aktie fester: Tochter bietet EETS-Mautbox für Niederlande an
EETS-Anbieter bieten eine einheitliche Mautzahlung für verschiedene europäische Länder mit einem Vertrag und einer Lkw-Mautbox an, die die zurückgelegte Strecke automatisch aufzeichnet. Die Maut wird ab Mitte 2026 für niederländische und ausländische Lkw über 3.500 kg fällig, die auf Autobahnen und ausgewählte Provinz- und Kommunalstraßen unterwegs sind. Das Lkw-Eurovignetten-System wird in den Niederlanden am 1. Juli 2026 auslaufen.
Als Mauteinheber steht die RDW seit "einiger Zeit im Dialog mit tolltickets", so der RDW-Direktor für Mauterhebung Jan Strijk am Dienstag in einer Aussendung. Man sei "zuversichtlich, dass das Unternehmen den Genehmigungsprozess erfolgreich abschließen" werde.
Im Wiener Handel zeigt sich die Kapsch TrafficCom-Aktie zeitweise um 1,87 Prozent fester bei 6,52 Euro.
cri/bel
ISIN AT000KAPSCH9 WEB http://www.kapsch.net
Weitere Links:
