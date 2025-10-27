Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Schwierige Marktsituation
|
27.10.2025 18:00:00
Kapsch TrafficCom-Aktie bricht ein: Deutlich schwächere Halbjahreszahlen erwartet
Der Umsatz wird nun mit 200 Mio. Euro avisiert, der operative Gewinn (EBIT) dürfte bei nur 10 Mio. Euro liegen, obwohl es einen positiven Einmaleffekt von rund 23 Mio. Euro aus dem ersten Quartal enthält.
Im ersten Halbjahr 2024/25 erzielte Kapsch TrafficCom einen Umsatz von 275 Mio. Euro. Das EBIT lag bei minus 1 Mio. Euro.
Auch der Ausblick für das Gesamtjahr muss in Folge angepasst werden. Das Management prognostiziert einen Umsatz von 450 Mio. Euro, nachdem zuvor Erlöse von rund 510 Mio. Euro erwartet worden waren. Für das EBIT werden 25 Mio. Euro angepeilt (bisher erwartet: 45 Mio. Euro).
Die Kapsch TrafficCom-Aktie fiel am Montag in Wien letztlich um 12,57 Prozent auf 6,40 Euro.
bel/sag
APA
Analysen zu Kapsch TrafficCom AGmehr Analysen
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|09.03.18
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|30.06.23
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
|11.05.21
|Kapsch TrafficCom Hold
|Erste Group Bank
|05.10.20
|Kapsch TrafficCom neutral
|Raiffeisen Centrobank AG
|28.08.20
|Kapsch TrafficCom Hold
|Raiffeisen Centrobank AG
|20.12.19
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|6,40
|-2,14%
