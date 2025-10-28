Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Mautprojekt
|
28.10.2025 17:58:00
Kapsch TrafficCom-Aktie legt zu: Tochter bietet EETS-Mautbox für Niederlande an
EETS-Anbieter bieten eine einheitliche Mautzahlung für verschiedene europäische Länder mit einem Vertrag und einer Lkw-Mautbox an, die die zurückgelegte Strecke automatisch aufzeichnet. Die Maut wird ab Mitte 2026 für niederländische und ausländische Lkw über 3.500 kg fällig, die auf Autobahnen und ausgewählte Provinz- und Kommunalstraßen unterwegs sind. Das Lkw-Eurovignetten-System wird in den Niederlanden am 1. Juli 2026 auslaufen.
Als Mauteinheber steht die RDW seit "einiger Zeit im Dialog mit tolltickets", so der RDW-Direktor für Mauterhebung Jan Strijk am Dienstag in einer Aussendung. Man sei "zuversichtlich, dass das Unternehmen den Genehmigungsprozess erfolgreich abschließen" werde.
Im Wiener Handel zeigte sich die Kapsch TrafficCom-Aktie letztlich um 4,38 Prozent fester bei 6,68 Euro.
cri/bel
APA
Analysen zu Kapsch TrafficCom AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|6,56
|0,31%
