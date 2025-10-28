Kapsch TrafficCom-Aktie legt zu: Tochter bietet EETS-Mautbox für Niederlande an

Kapsch-Tochter tolltickets soll künftig am niederländischen Lkw-Mautsystem teilnehmen und strebt die Zulassung als EETS-Anbieter an.

Die Kapsch TrafficCom-Tochter tolltickets hat eine Vereinbarung mit der niederländischen Kraftfahrzeugbehörde (RDW) unterzeichnet, um die Zulassung als EETS-Mautboxanbieter für das künftige niederländische Lkw-Mautsystem zu erhalten. Der Start des neuen entfernungsabhängigen Lkw-Mautsystems in den Niederlanden ist für den 1. Juli 2026 geplant. Der Europäische Elektronische Mautdienst (EETS) soll die Entrichtung von Mautgebühren innerhalb der Europäischen Union vereinfachen.

EETS-Anbieter bieten eine einheitliche Mautzahlung für verschiedene europäische Länder mit einem Vertrag und einer Lkw-Mautbox an, die die zurückgelegte Strecke automatisch aufzeichnet. Die Maut wird ab Mitte 2026 für niederländische und ausländische Lkw über 3.500 kg fällig, die auf Autobahnen und ausgewählte Provinz- und Kommunalstraßen unterwegs sind. Das Lkw-Eurovignetten-System wird in den Niederlanden am 1. Juli 2026 auslaufen.

Als Mauteinheber steht die RDW seit "einiger Zeit im Dialog mit tolltickets", so der RDW-Direktor für Mauterhebung Jan Strijk am Dienstag in einer Aussendung. Man sei "zuversichtlich, dass das Unternehmen den Genehmigungsprozess erfolgreich abschließen" werde.

Im Wiener Handel zeigte sich die Kapsch TrafficCom-Aktie letztlich um 4,38 Prozent fester bei 6,68 Euro.

cri/bel

APA