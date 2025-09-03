Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
|Nach Hauptversammlung
|
03.09.2025 21:24:00
Kapsch TrafficCom-Aktie: Konzern streicht Dividende für 2024/25
Der Bilanzgewinn werde auf neue Rechnung vorgetragen, beschloss die ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch. Im Geschäftsjahr 2024/25 war ein Verlust von 6,9 Mio. Euro eingefahren worden.
Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde die ehemalige Wissenschaftsministerin Sonja Hammerschmid wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Zudem bestellte die Hauptversammlung PwC Wien zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 2025/26. Darüber hinaus erhielt der Vorstand die Ermächtigung, in den kommenden 30 Monaten bis zu 10 Prozent der eigenen Aktien zurückzukaufen und zu veräußern.
Erst vor zwei Wochen hatte Kapsch TrafficCom für das erste Quartal 2025/26 deutlich weniger Umsatz, aber einen höheren Gewinn ausgewiesen. Das Periodenergebnis drehte dabei von minus 9,0 Mio. Euro auf plus 10,3 Mio. Euro.
ivn(APA)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
Analysen zu Kapsch TrafficCom AGmehr Analysen
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|04.09.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
|08.03.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|Kapsch TrafficCom AG
|7,38
|1,65%
