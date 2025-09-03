Kapsch TrafficCom Aktie

Kapsch TrafficCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Nach Hauptversammlung 03.09.2025 21:24:00

Kapsch TrafficCom-Aktie: Konzern streicht Dividende für 2024/25

Kapsch TrafficCom-Aktie: Konzern streicht Dividende für 2024/25

Der börsennotierte Wiener Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom schüttet für das Geschäftsjahr 2024/25 keine Dividende aus.

Der Bilanzgewinn werde auf neue Rechnung vorgetragen, beschloss die ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch. Im Geschäftsjahr 2024/25 war ein Verlust von 6,9 Mio. Euro eingefahren worden.

Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde die ehemalige Wissenschaftsministerin Sonja Hammerschmid wieder in den Aufsichtsrat gewählt. Zudem bestellte die Hauptversammlung PwC Wien zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für 2025/26. Darüber hinaus erhielt der Vorstand die Ermächtigung, in den kommenden 30 Monaten bis zu 10 Prozent der eigenen Aktien zurückzukaufen und zu veräußern.

Erst vor zwei Wochen hatte Kapsch TrafficCom für das erste Quartal 2025/26 deutlich weniger Umsatz, aber einen höheren Gewinn ausgewiesen. Das Periodenergebnis drehte dabei von minus 9,0 Mio. Euro auf plus 10,3 Mio. Euro.

ivn

(APA)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kapsch TrafficCom-Aktie verliert: Deutlich weniger Umsatz
Kapsch TrafficCom-Aktie gesucht: Millionenzahlung aus abgesagter deutscher PKW-Maut
Kapsch TrafficCom-Aktie sackt ab: Kapsch TrafficCom fährt Verluste ein

Bildquelle: IV,Kapsch TrafficCom,xxx

Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AGmehr Nachrichten

Analysen zu Kapsch TrafficCom AGmehr Analysen

27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
26.02.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
25.11.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
04.09.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
08.03.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kapsch TrafficCom AG 7,38 1,65% Kapsch TrafficCom AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:17 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Stabilisierungsversuch zur Wochenmitte: Wall Street uneins -- ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt in Grün -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt zeigte sich im Handel zur Wochenmitte wenig bewegt, während der deutsche Leitindex leicht zulegen konnte. Die US-Börsen präsentieren sich am Mittwoch uneinheitlich. Derweil büßten die Indizes in Fernost ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen