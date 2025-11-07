KRONES Aktie

KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 10:12:38

KORREKTUR/Krones macht mehr operativen Gewinn - Umsatzwachstum bleibt schwach

(Korrigiert wird der Vergleich zwischen Analystenschätzungen und Nettogewinn: Dieser lag unter rpt unter den Erwartungen)

NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen KRONES sieht sich nach einem überraschend profitablen dritten Quartal auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Das Unternehmen verwies zwar bei der Vorlage seines Quartalsberichts am Freitag im bayerischen Neutraubling auf die weiterhin bestehenden weltweiten Unsicherheiten, bestätigte aber die Finanzziele für 2025. Allerdings bekommt der MDAX-Konzern die Investitionszurückhaltung seiner Kunden durchaus zu spüren: Das Umsatzwachstum ist weiterhin schwach. Darauf reagierte Krones mit Sparmaßnahmen.

Der Umsatz stieg erwartungsgemäß im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Zu Jahresbeginn war der Konzern noch im zweistellige Prozentbereich gewachsen. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich nun auch dank Sparmaßnahmen um 5,4 Prozent auf gut 142 Millionen Euro. So viel hatten Analysten nicht auf dem Zettel. Beim Konzerngewinn hatten sie hingegen mehr erwartet, er stieg um 3,3 Prozent auf fast 68 Millionen Euro./lew/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten

Analysen zu KRONES AGmehr Analysen

07.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 KRONES Kaufen DZ BANK
07.11.25 KRONES Buy UBS AG
07.11.25 KRONES Buy Warburg Research
07.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 125,60 4,49% KRONES AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen