KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|
07.11.2025 07:12:38
Krones macht mehr Gewinn als erwartet - Umsatzwachstum bleibt schwach
NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen KRONES sieht sich nach einem überraschend profitablen dritten Quartal auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen. Das Unternehmen verwies zwar bei der Vorlage seines Quartalsberichts am Freitag im bayerischen Neutraubling auf die weiterhin bestehenden weltweiten Unsicherheiten, bestätigte aber die Finanzziele für 2025. Allerdings bekommt der MDAX-Konzern die Investitionszurückhaltung seiner Kunden durchaus zu spüren: Das Umsatzwachstum ist weiterhin schwach. Darauf reagierte Krones mit Sparmaßnahmen.
Der Umsatz stieg erwartungsgemäß im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro. Zu Jahresbeginn war der Konzern noch im zweistellige Prozentbereich gewachsen. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich nun auch dank Sparmaßnahmen um 5,4 Prozent auf gut 142 Millionen Euro. So viel hatten Analysten nicht auf dem Zettel. Dies galt auch für den Konzerngewinn, der um 3,3 Prozent auf fast 68 Millionen Euro stieg./lew/jha
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|125,60
|4,49%
