KRONES Aktie

123,80EUR 3,60EUR 3,00%
KRONES für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 08:34:11

KRONES Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 152 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe sich einem schwierigen Wirtschaftsumfeld solide entwickelt, schrieb Constantin Hesse am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
152,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
121,20 € 		Abst. Kursziel*:
25,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
123,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,78%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten