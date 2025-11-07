KRONES Aktie

Langfristige Investition 07.11.2025 10:04:27

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen KRONES-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades KRONES-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die KRONES-Aktie bei 51,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das KRONES-Papier investiert hätte, hätte er nun 196,078 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 450,98 EUR, da sich der Wert eines KRONES-Anteils am 06.11.2025 auf 119,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +134,51 Prozent.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 3,85 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Krones AG

07.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 KRONES Kaufen DZ BANK
07.11.25 KRONES Buy UBS AG
07.11.25 KRONES Buy Warburg Research
07.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

KRONES AG 125,60 4,49% KRONES AG

