HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 176 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe sehr solide abgeschnitten und eine starke bereinigte Profitabilität erzielt, schrieb Stefan Augustin am Freitag./rob/mis/ag



