KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Frühe Anlage
|
12.12.2025 10:03:58
MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der KRONES-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 107,65 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die KRONES-Aktie investiert, befänden sich nun 9,289 KRONES-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 252,21 EUR, da sich der Wert einer KRONES-Aktie am 11.12.2025 auf 134,80 EUR belief. Mit einer Performance von +25,22 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle KRONES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Krones
