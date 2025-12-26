KRONES Aktie
WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003
|Lohnendes KRONES-Investment?
|
26.12.2025 10:03:34
MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden KRONES-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KRONES-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,954 KRONES-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 133,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,29 Prozent vermehrt.
Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 4,21 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Krones
Nachrichten zu KRONES AGmehr Nachrichten
|
19.12.25
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.12.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.12.25
|MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu KRONES AGmehr Analysen
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|KRONES Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|133,20
|-0,60%