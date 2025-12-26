KRONES Aktie

WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

Lohnendes KRONES-Investment? 26.12.2025 10:03:34

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in KRONES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden KRONES-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KRONES-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,954 KRONES-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 133,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,29 Prozent vermehrt.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 4,21 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Krones

27.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.11.25 KRONES Buy Warburg Research
10.11.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 KRONES Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
