MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in KRONES-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden KRONES-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 104,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die KRONES-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,954 KRONES-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des KRONES-Papiers auf 133,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,29 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,29 Prozent vermehrt.

Der KRONES-Wert an der Börse wurde auf 4,21 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at