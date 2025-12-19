MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in KRONES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das KRONES-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 118,40 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 84,459 KRONES-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.12.2025 gerechnet (132,40 EUR), wäre die Investition nun 11 182,43 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 11,82 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von KRONES belief sich zuletzt auf 4,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at