Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Analyst pessimistisch 29.09.2025 13:25:00

Kursziel gekappt: Novo Nordisk-Aktie rutscht nach Analystenabstrafung weiter ab

Kursziel gekappt: Novo Nordisk-Aktie rutscht nach Analystenabstrafung weiter ab

Die Novo Nordisk-Aktie bekommt erneut Gegenwind: Ein Analystenteam traut dem Anteilsschein an der Börse nun nur noch deutlich weniger zu.

• Novo Nordisk-Aktie verlor 2025 rund 46 Prozent
• Analysten von Morgan Stanley senken Kursziel von 380 auf 300 DKK
• Juristische und operative Risiken belasten den Pharmakonzern

An ihrem Novo Nordisk-Investment hatten Investoren zuletzt wenig Freude: Der ehemalige Hoffnungsträger im Pharmasegment hat an der Börse in Dänemark 2025 bereits rund 46 Prozent an Wert verloren - allein auf Sicht der letzten fünf Handelstage ging es um mehr als elf Prozent abwärts. Und auch der Start in die neue Handelswoche bringt wenig gute Nachrichten mit sich: Am Montag büßt die Novo Nordisk-Aktie weitere 1,85 Prozent auf 342,05 DKK ein.

Analysten erwarten weiteren Kursrückgang/h2>

Geht es nach den Analysten von Morgan Stanley ist der Anteilsschein damit aber immer noch zu hoch bewertet: Die Experten haben ihr Kursziel zuletzt von 380 auf 300 DKK gesenkt und sehen damit weiteres Abwärtspotenzial für den dänischen Pharmariesen. Damit hat die Investmentbank das bisher niedrigste Kursziel für die Novo Nordisk-Aktie vergeben.

Zur Begründung führte das Analystenteam das nachlassende Verschreibungswachstum in den USA für Wegovy, Ozempic und Rybelsus sowie den zunehmenden Wettbewerb im GLP-1-Segment an. Die Aktie wurde vor diesem Hintergrund von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft.

Heftiger Gegenwind für den einstigen Erfolgskonzern

Novo Nordisk hatte zuletzt mit zahlreichen Gegenwindfaktoren zu kämpfen. So belastet unter anderem eine Sammelklage: Bis Dienstag, den 30. September können sich Anleger noch als Kläger melden. Wer die Aktie zwischen Mai und Juli 2025 hielt, hat die Möglichkeit, finanzielle Entschädigung zu fordern. Konkret werden den Führungskräften des Unternehmens möglicher Wertpapierbetrug und illegale Geschäftspraktiken vorgeworfen.

Neben dieser drohenden juristischen Auseinandersetzung hat Novo Nordisk auch mit operativen Problemen zu kämpfen. Konkurrenz insbesondere durch günstige Nachahmermedikamente macht dem Unternehmen ebenso zu schaffen wie der Kampf um Marktanteile insbesondere im Markt für Abnehmmedikamente.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Sony Financial-Aktie mit Kurssprung am ersten Handelstag nach Abspaltung von Sony

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordiskmehr Nachrichten

Analysen zu Novo Nordiskmehr Analysen

22.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
19.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 Novo Nordisk Neutral UBS AG
18.09.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 45,82 -3,50% Novo Nordisk

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX am Montag wenig bewegt -- DAX unsicher -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegt sich der heimische Leitindex seitwärts, während sich der deutsche Markt unentschlossen präsentiert. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen