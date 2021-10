Lenzing-Aktie dreht nach Analystenempfehlung ins Minus

Auch das Kursziel wurde vom zuständigen Experten Markus Mayer weiterhin mit 149 Euro errechnet. Die Titel werden zudem weiter auf der Empfehlungsliste "Top Picks" geführt.

Auch die Gewinnschätzungen wurden von Mayer beibehalten. Für das Geschäftsjahr 2021 lautet die Prognose für den Gewinn je Aktie unverändert 4,25 Euro. Im Folgejahr soll dieser auf 6,45 Euro anwachsen. Eine Dividendenausschüttung wird erst für das Jahr 2022 in Höhe von 0,80 Euro pro Titel gesehen.

Am Donnerstag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse zunächst im Plus. Im Verlauf gaben sie ihre Gewinne jedoch ab und verbuchten zum Handelsende ein Minus von 0,19 Prozent auf 102,80 Euro.

dpa-AFX