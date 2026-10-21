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WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

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Kapitalmaßnahme 21.10.2026 17:58:00

Lenzing-Aktie im Plus: Neue Aktien platziert

Lenzing-Aktie im Plus: Neue Aktien platziert

Die Lenzing AG hat am Dienstagabend Bilanz ihrer Kapitalerhöhung gezogen.

Die Bezugsfrist endete am Dienstag Mitternacht, bis 16 Uhr wurden 34.411.626 Neue Lenzing-Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen, was einer Ausübungsquote der Bezugsrechte von 99 Prozent des Bezugsangebots entspricht, so der Faserkonzern.

Dies beinhalte 18.159.291 neue Aktien, die von dem Syndikat bestehend aus der B&C Gruppe und der Suzano S.A. bezogen wurden. Die Aufnahme des Handels aller Neuen Aktien im Segment Prime Market der Wiener Börse werde voraussichtlich am 23. Oktober 2026 erfolgen.

Die Lenzing-Aktie notierte in Wien letztlich 1,14 Prozent im Plus bei 10,62 Euro.

stf

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