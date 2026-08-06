Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Lenzing von 21,00 auf 22,00 Euro leicht nach oben revidiert. Die Empfehlung "Hold" für die Aktien des Faserherstellers bestätigte der Deutsche-Bank-Experte Lars Vom-Cleff nach den veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens.

Die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal 2026 blieb im Vergleich zum Vorjahr flach, während das operative Ergebnis EBITDA um 10 Prozent stieg. Der Nettogewinn belief sich auf 12 Mio. Euro (zweites Quartal 2025: Nettoverlust von 17 Mio. Euro), was hauptsächlich auf ein besseres Finanzergebnis aufgrund positiver Währungseffekte zurückzuführen ist.

Eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fehlt weiterhin, jedoch wird die Restrukturierung die kurzfristige Gewinn- und Verlustrechnung belasten, erwartet die Deutsche Bank.

Am Donnerstagvormittag notierten Lenzing-Aktien an der Wiener Börse bei 24,30 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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ste/spa

ISIN AT0000644505 WEB http://www.lenzing.com

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