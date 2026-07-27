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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Index im Blick 27.07.2026 12:26:48

LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag mit Gewinnen

LSE-Handel: FTSE 100 am Mittag mit Gewinnen

Der FTSE 100 befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,41 Prozent höher bei 10 780,15 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,211 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 736,14 Punkte an der Kurstafel, nach 10 736,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 811,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 736,14 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10 508,02 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 10 321,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 120,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell JD Sports Fashion (+ 4,29 Prozent auf 0,93 GBP), Vodafone Group (+ 4,23 Prozent auf 1,19 GBP), RELX (+ 3,78 Prozent auf 26,65 GBP), Airtel Africa (+ 3,05 Prozent auf 3,44 GBP) und Sage (+ 2,82 Prozent auf 8,82 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil BP (-3,68 Prozent auf 5,28 GBP), Glencore (-2,38 Prozent auf 5,25 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,86 Prozent auf 32,44 GBP), Centrica (-1,53 Prozent auf 1,61 GBP) und Rentokil Initial (-1,41 Prozent auf 4,20 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 20 361 319 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 312,261 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 138,00 1,47% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,17 -3,43% BP plc (British Petrol)
Centrica plc 1,90 -0,52% Centrica plc
Glencore plc 6,15 -2,07% Glencore plc
HSBC Holdings plc 18,34 1,18% HSBC Holdings plc
Investec PLCShs 7,60 2,70% Investec PLCShs
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,09 3,83% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,35 2,27% Lloyds Banking Group
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 31,34 3,91% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rentokil Initial PlcShs 4,94 -0,98% Rentokil Initial PlcShs
Sage PLC 10,40 4,00% Sage PLC
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,94 -2,20% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Vodafone Group PLC 1,40 4,22% Vodafone Group PLC

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FTSE 100 10 804,75 0,64%

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