ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 3600 auf 3780 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter bewege sich weiterhin in die richtige Richtung, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Die KI zeige zunehmend positive Effekte./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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