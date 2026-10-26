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WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Relx von 3600 auf 3780 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der britische Fachverlag und Datenbankanbieter bewege sich weiterhin in die richtige Richtung, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitag. Die KI zeige zunehmend positive Effekte./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,80 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
30,22 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
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22.10.26
|RELX-Aktie tiefer: Umsatzentwicklung im dritten Quartal stabil (dpa-AFX)
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22.10.26
|ROUNDUP: Fachverlag Relx wächst weiter - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
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21.10.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
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19.10.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
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19.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.10.26
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Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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Aktien in diesem Artikel
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|RBC Capital Markets
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|23.10.26
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