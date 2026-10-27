RELX Aktie
|35,94EUR
|-0,08EUR
|-0,22%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Relx mit einem Kursziel von 5070 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Daniel Kerven passte in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung sein Bewertungsmodell für den Fachverlag und Datenbankanbieter an die zuletzt veröffentlichten Neunmonatszahlen an. So hob er etwa seine diesjährige Margenprognose an, senkte aber mit Blick auf eine höhere Aktienzahl und einen geringeren Beitrag von Aktienrückkäufen seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2030. Den nächsten Kurstreiber sieht Kerven in einem Investoren- und Analystenseminar am 3. November./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50,70 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
26.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
22.10.26
|RELX-Aktie tiefer: Umsatzentwicklung im dritten Quartal stabil (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Fachverlag Relx wächst weiter - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
21.10.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,82
|-0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|BioNTech Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.