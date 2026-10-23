RELX Aktie
|36,04EUR
|-0,22EUR
|-0,61%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx nach Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die Kennziffern des britischen Fachverlags und Datenbankanbieters hätten die Erwartungen entsprochen, schrieb Steve Liechti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ereignisse in Nahost ausgeblendet attestierte er dem Unternehmen ein starkes Wachstum./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Buy
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,39 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
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|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.10.26
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
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|RELX Buy
|UBS AG
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|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,04
|-0,61%
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|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
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|14:57
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:57
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|14:56
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|14:56
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|14:55
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|14:54
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:54
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|14:53
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|14:52
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14:51
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:50
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|14:49
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|14:42
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|14:41
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|14:40
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:40
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Roche Buy
|UBS AG
|14:40
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|14:40
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:39
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|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:38
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:36
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Barclays Buy
|Deutsche Bank AG
|14:35
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|14:34
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|14:33
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:33
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:33
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|14:30
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|14:30
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