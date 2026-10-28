RELX Aktie
|35,06EUR
|0,16EUR
|0,46%
WKN DE: A0M95J / ISIN: GB00B2B0DG97
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 3450 auf 3760 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Investoren in Relx und Wolters Kluwer seien drei Aspekte gleichzeitig zu beachten, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstag. Dies sei zunächst die relative Bewertung im Vergleich zu anderen Anbietern von Fachinformationen, die ebenfalls von der KI-Debatte betroffen seien. Des Weiteren müssten die Auswirkungen des Anstiegs risikofreier Zinsen auf die fundamentalen Unternehmensbewertungen im Blick behalten werden und obendrein die sich wandelnde Dynamik und zunehmende Klarheit in der KI-Debatte. Anlässlich der jüngsten Entwicklungen in allen drei Bereichen müsse das Chance-Risiko-Verhältnis für beide Unternehmen neu bewertet werden. Cherblanc hob die Kursziele an. "Die laufende Neubewertung von Fachinformationsanbietern lässt sich kaum ignorieren", resümierte er./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 18:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Outperform
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,60 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34,54 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
29,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
10:03
|FTSE 100-Wert RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RELX von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels freundlich (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
22.10.26
|RELX-Aktie tiefer: Umsatzentwicklung im dritten Quartal stabil (dpa-AFX)
|
22.10.26
|ROUNDUP: Fachverlag Relx wächst weiter - Prognose bestätigt (dpa-AFX)
|
21.10.26
|FTSE 100-Titel RELX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RELX von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|35,06
|0,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets