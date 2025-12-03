London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Datenzugriff
|
03.12.2025 16:10:41
LSEG öffnet Daten für ChatGPT - Aktie höher
Der Börsenbetreiber und Finanzinformationsdienstleister teilte mit, dass sich die schrittweise Einführung zunächst auf LSEG Financial Analytics konzentrieren werde. Anschließend werde der Zugang um weitere Daten und Funktionen erweitert.
Im Rahmen der Vereinbarung können die Mitarbeiter der LSEG zudem ChatGPT Enterprise nutzen. Zunächst würden 4.000 LSEG-Mitarbeiter Zugang zu dem Produkt erhalten, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und die Produktivität zu steigern, teilte das Unternehmen mit.
Die LSEG-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 1,26 Prozent im Plus bei 88,54 Pfund.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 10:00 ET (15:00 GMT)
Von Najat Kantouar
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Victor Moussa / Shutterstock.com
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)mehr Analysen
|25.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|102,00
|2,00%
|Microsoft Corp.
|410,75
|-0,17%
