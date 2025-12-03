London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

Datenzugriff 03.12.2025 16:10:41

LSEG öffnet Daten für ChatGPT - Aktie höher

LSEG öffnet Daten für ChatGPT - Aktie höher

Die London Stock Exchange Group (LSEG) hat sich bereit erklärt, ChatGPT-Nutzern und Unternehmenskunden Zugang zu Daten zu gewähren, die über ihre Produkte lizenziert sind.

Der Börsenbetreiber und Finanzinformationsdienstleister teilte mit, dass sich die schrittweise Einführung zunächst auf LSEG Financial Analytics konzentrieren werde. Anschließend werde der Zugang um weitere Daten und Funktionen erweitert.

Im Rahmen der Vereinbarung können die Mitarbeiter der LSEG zudem ChatGPT Enterprise nutzen. Zunächst würden 4.000 LSEG-Mitarbeiter Zugang zu dem Produkt erhalten, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und die Produktivität zu steigern, teilte das Unternehmen mit.

Die LSEG-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 1,26 Prozent im Plus bei 88,54 Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 10:00 ET (15:00 GMT)

Von Najat Kantouar

DOW JONES

Bildquelle: Victor Moussa / Shutterstock.com

