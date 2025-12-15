FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem London Stock Exchange (LSE)-Papier statt. Der Schlusskurs der London Stock Exchange (LSE)-Anteile betrug an diesem Tag 87,58 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investierten, hätten nun 1,142 Anteile im Besitz. Die gehaltenen London Stock Exchange (LSE)-Anteile wären am 12.12.2025 96,64 GBP wert, da der Schlussstand 84,64 GBP betrug. Damit wäre die Investition 3,36 Prozent weniger wert.

London Stock Exchange (LSE) war somit zuletzt am Markt 43,24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at