Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 05:49:39

Lufthansa berichtet über turbulentes Quartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Jubelfeier, Streiks und teures Kerosin: Die Lufthansa bilanziert am Dienstag (7.00 Uhr) ein turbulentes zweites Quartal 2026. Im April hatte Europas größte Airline-Gruppe den 100. Jahrestag zur Gründung ihrer Vorgängerin feierlich begangen, gleichzeitig streikte aber das fliegende Personal der deutschen Kerngesellschaft.

In dem Konflikt mit Piloten und Flugbegleitern geht es vor allem um die Zukunft der dortigen Arbeitsplätze, die unter ständigem Kostendruck stehen. Das Management um Konzernchef Carsten Spohr will Flugzeuge und damit auch Jobs in Konzerngesellschaften verlagern, die kostengünstiger unterwegs sind.

Mitten in den Arbeitskampf platzte die Meldung, dass die traditionelle Regionaltochter Lufthansa Citylines abrupt eingestellt wird. Außer den hohen Personalkosten für die rund 1.300 Beschäftigten wurden als Grund auch die Kerosinpreise angeführt, die in der Folge des Irankriegs deutlich gestiegen waren und viele Strecken unwirtschaftlich machten. Lufthansa hat mit der Stilllegung der Cityline bis Oktober rund 20.000 Flüge gestrichen./ceb/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lufthansa AG

mehr Nachrichten