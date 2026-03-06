Lufthansa Aktie
|8,16EUR
|-0,06EUR
|-0,73%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitag. Zunächst dominiere die Geopolitik mit einer gegensätzlichen Entwicklung der Airlines im Vergleich zum Ölpreis. Lobbenberg rechnet mit sinkenden Schätzungen bei Anpassung an die Ölpreis-Prognosen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7,60 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
8,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,29%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
8,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,89%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
11:42
|Lufthansa: Evakuierungsflug nach Riad abgebrochen (dpa-AFX)
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro (dpa-AFX)
|
09:29
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:24
|ROUNDUP: Lufthansa sieht wegen Iran-Krieg mehr Chancen auf Asien-Flügen (dpa-AFX)
|
09:10
|Lufthansa: Airline liefert 2025 Rekordumsatz ab (Spiegel Online)
|
08:36
|Lufthansa spürt hohe Nachfrage bei Direktflügen (dpa-AFX)
|
08:30
|AKTIE IM FOKUS: Lufthansa mit Erholungsversuch - Will Gewinnverbesserung (dpa-AFX)
|
07:04
|Lufthansa will operativen Gewinn trotz Iran-Krieg weiter steigern (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|10:00
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|09:59
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|09:59
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10:00
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:59
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,09
|-1,63%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:25
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:24
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:21
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|11:17
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:32
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:31
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|10:23
|LANXESS Sell
|UBS AG
|10:22
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10:17
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|10:16
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10:15
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:08
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:06
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:04
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:02
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|09:59
|Lufthansa Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:49
|GFT Buy
|Warburg Research
|09:48
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|09:34
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:33
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|PORR Hold
|Warburg Research
|08:54
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:22
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|07:53
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:48
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|07:30
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:21
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|05.03.26
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.