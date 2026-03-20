Lufthansa Aktie

7,41EUR -0,20EUR -2,60%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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20.03.2026 07:22:55

Lufthansa Sell

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 7,10 auf 6,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Patrick Creuset passte seine Bewertungsmodelle für die Lufthansa und die Airline-Holding IAG am Freitag an die immensen Auswirkungen des Iran-Kriegs an: Höhere Treibstoffkosten, höhere Ticketpreise gerade auf Langstrecken und höhere Luftfrachtumsätze. Was dabei unter dem Strich herauskomme, sei zunächst vollkommen unklar und in weiten Teilen abhängig von der Dauer des Konflikts und der Ölmarkt-Verwerfungen. Creuset versuchte die Lage aber so gut es geht in Prognosen zu packen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 06:00 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Sell
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
6,60 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
7,35 € 		Abst. Kursziel*:
-10,16%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10,88%
Analyst Name::
Patrick Creuset 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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