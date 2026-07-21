Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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21.07.2026 09:08:22

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern, bis hin zur Möglichkeit von Insolvenzen bei kleineren, bilanzschwachen Anbietern./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8,81 € 		Abst. Kursziel*:
13,53%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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