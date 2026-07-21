Lufthansa Aktie
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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der jüngst eskalierte militärische Konflikt in Nahost habe aufgrund gestiegener Treibstoffpreise die wirtschaftliche Basis der Fluggesellschaften wieder unter Druck gesetzt, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Noch seien Kapazitätskürzungen weitgehend ausgeblieben und die Nachfrage habe sich bislang gut behauptet. Dies drohe sich aber im weiteren Verlauf bis in den Winter hinein zu ändern, bis hin zur Möglichkeit von Insolvenzen bei kleineren, bilanzschwachen Anbietern./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 05:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
10,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8,81 €
|
Abst. Kursziel*:
13,53%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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