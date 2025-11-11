Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
11.11.2025 07:11:14
Lula urges action as COP30 climate talks kick off in Amazon
As COP30 gets underway, Brazil's president calls for urgent climate action. UN analysis shows global emissions will only decline 12% by 2035, well short of the target for limiting warming.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.11.25
|Amazon-Aktie dennoch mit Plus: Bürgerentscheid stoppt Amazon-Verteilzentrum in Deutschland (dpa-AFX)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.11.25
|ROUNDUP: Bürger in Bad Urach kippen Amazon-Pläne für Verteilzentrum (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
06.11.25