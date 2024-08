LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,86 Prozent stärker bei 17 676,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17 697,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 358,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 472,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.05.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 503,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.08.2023, den Wert von 15 828,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,57 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,44 Prozent auf 511,60 EUR), Zalando (+ 2,85 Prozent auf 22,74 EUR), Siemens (+ 2,09 Prozent auf 159,20 EUR), Allianz (+ 1,89 Prozent auf 253,90 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,88 Prozent auf 24,37 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Commerzbank (-3,11 Prozent auf 12,30 EUR), Brenntag SE (-2,87 Prozent auf 63,62 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,92 Prozent auf 36,33 EUR), Beiersdorf (-1,79 Prozent auf 126,10 EUR) und MTU Aero Engines (-1,56 Prozent auf 258,50 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 322 096 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,269 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,03 Prozent, die höchste im Index.

