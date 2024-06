LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX legt am Mittag zu

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,35 Prozent fester bei 18 308,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 206,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 353,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 668,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 521,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, stand der LUS-DAX bei 15 973,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,34 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 18 888,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,68 Prozent auf 65,13 EUR), Daimler Truck (+ 2,55 Prozent auf 37,40 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,44 Prozent auf 238,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,02 Prozent auf 106,05 EUR) und Bayer (+ 1,80 Prozent auf 26,58 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Airbus SE (ex EADS) (-1,90 Prozent auf 128,87 EUR), RWE (-0,74 Prozent auf 32,36 EUR), Henkel vz (-0,67 Prozent auf 83,14 EUR), Beiersdorf (-0,61 Prozent auf 137,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,33 Prozent auf 55,18 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 473 613 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,127 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,71 Prozent.

