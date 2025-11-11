freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Index-Performance im Blick
|
11.11.2025 09:29:19
Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge
Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent fester bei 3 498,14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 555,013 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,059 Prozent fester bei 3 498,74 Punkten in den Handel, nach 3 496,69 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 486,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 503,51 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 3 658,28 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Stand von 3 768,62 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Stand von 3 417,80 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 1,79 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.
TecDAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,87 Prozent auf 34,64 EUR), SMA Solar (+ 1,07 Prozent auf 28,28 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,76 Prozent auf 42,56 EUR), AIXTRON SE (+ 0,71 Prozent auf 17,68 EUR) und SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 217,55 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-5,68 Prozent auf 89,60 EUR), IONOS (-2,90 Prozent auf 28,45 EUR), United Internet (-1,94 Prozent auf 26,26 EUR), 1&1 (-1,40 Prozent auf 21,10 EUR) und Siltronic (-0,86 Prozent auf 45,88 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 391 501 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten
|
15:59
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
09.11.25
|Weniger neue Solaranlagen (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25