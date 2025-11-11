Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der TecDAX bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent fester bei 3 498,14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 555,013 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,059 Prozent fester bei 3 498,74 Punkten in den Handel, nach 3 496,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 486,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 503,51 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 3 658,28 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Stand von 3 768,62 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Stand von 3 417,80 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 1,79 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,87 Prozent auf 34,64 EUR), SMA Solar (+ 1,07 Prozent auf 28,28 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,76 Prozent auf 42,56 EUR), AIXTRON SE (+ 0,71 Prozent auf 17,68 EUR) und SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 217,55 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-5,68 Prozent auf 89,60 EUR), IONOS (-2,90 Prozent auf 28,45 EUR), United Internet (-1,94 Prozent auf 26,26 EUR), 1&1 (-1,40 Prozent auf 21,10 EUR) und Siltronic (-0,86 Prozent auf 45,88 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 391 501 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, die höchste im Index.

