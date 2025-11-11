freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance im Blick 11.11.2025 09:29:19

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der TecDAX bleibt auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone.

Um 09:12 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent fester bei 3 498,14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 555,013 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,059 Prozent fester bei 3 498,74 Punkten in den Handel, nach 3 496,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 486,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 503,51 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 3 658,28 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Stand von 3 768,62 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Stand von 3 417,80 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 1,79 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,87 Prozent auf 34,64 EUR), SMA Solar (+ 1,07 Prozent auf 28,28 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,76 Prozent auf 42,56 EUR), AIXTRON SE (+ 0,71 Prozent auf 17,68 EUR) und SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 217,55 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-5,68 Prozent auf 89,60 EUR), IONOS (-2,90 Prozent auf 28,45 EUR), United Internet (-1,94 Prozent auf 26,26 EUR), 1&1 (-1,40 Prozent auf 21,10 EUR) und Siltronic (-0,86 Prozent auf 45,88 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 391 501 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 245,537 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,92 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten