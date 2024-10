LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Der LUS-DAX gewann schlussendlich an Wert.

Letztendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,69 Prozent stärker bei 19 363,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 19 175,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 379,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 498,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 521,00 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 495,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 15,64 Prozent. Bei 19 496,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,93 Prozent auf 132,90 EUR), Siemens Energy (+ 3,29 Prozent auf 35,83 EUR), Porsche (+ 2,31 Prozent auf 70,98 EUR), Sartorius vz (+ 1,87 Prozent auf 240,10 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,58 Prozent auf 32,17 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-1,89 Prozent auf 26,27 EUR), Rheinmetall (-1,56 Prozent auf 473,50 EUR), BMW (-1,12 Prozent auf 75,78 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,52 Prozent auf 92,64 EUR) und Heidelberg Materials (-0,43 Prozent auf 98,02 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 7 117 091 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 242,457 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at