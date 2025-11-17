Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Profitable Porsche Automobil-Investition?
|
17.11.2025 10:03:54
DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Porsche Automobil-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Porsche Automobil-Anteile bei 56,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,761 Porsche Automobil-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,88 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 14.11.2025 auf 37,42 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,12 Prozent.
Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 11,46 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SEmehr Nachrichten
|
15.11.25
|Porsche ‘Ferrarification’ push backfires with $300mn US lawsuit (Financial Times)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.11.25