WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

Profitable Porsche Automobil-Investition? 17.11.2025 10:03:54

DAX 40-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Porsche Automobil-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Porsche Automobil-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Porsche Automobil-Anteile bei 56,80 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,761 Porsche Automobil-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,88 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Papiers am 14.11.2025 auf 37,42 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,12 Prozent.

Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 11,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

