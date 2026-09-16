LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
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17.09.2026 00:59:39
LVMH scion Alexandre Arnault appointed to Nike board
Son of luxury boss Bernard Arnault joins sportswear brand as it attempts turnaroundWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|410,05
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|Nike Inc.
|31,68
|1,29%
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