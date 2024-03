MÄRKTE EUROPA/DAX kratzt an der 18.000 - Euro-Stoxx-50 über 5.000 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen weisen auch am Montagmittag kleine Aufschläge aus. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 17.993 Punkte, der Euro-Stoxx-50 rückt um 0,3 Prozent vor auf 5.001 Punkte. "Größere Rücksetzer sind damit erst einmal nicht in Sicht", so der Marktteilnehmer. Die Anleger dürften sich zurückhalten vor den Notenbanksitzungen in der laufenden Woche. Im Blick stehe vor allem die US-Notenbank mit der Frage, ob die erste Zinssenkung wegen der hartnäckigen Inflation weiter nach hinten geschoben werden müsse, heißt es im Handel. Die Meinungen über die Auswirkung eines Verschiebens gehen auseinander. Während einige Marktteilnehmer meinen, ein Verschieben sei negativ, meinen andere, die Fantasie bleibe auf jeden Fall im Markt und stütze die Kurse.

Öl -Aktien im Blick - Ölpreis auf höchstem Stand seit November

Die weiter steigenden Ölpreise rücken die Öl-Aktien in den Blick. Brent steigt auf den höchsten Stand seit November. "Dies kann einerseits als Zeichen einer starken wirtschaftlichen Erholung gewertet werden", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Auf der anderen Seite könne der Preisanstieg aber auch als neues Inflationsrisiko und als Wachstumsbremse verstanden werden, so der Vermögensverwalter. Der Subindex der europäischen Branchenaktien rückt um 0,5 Prozent vor.

Autoaktien setzen sich am Mittag an die Gewinnerspitze in Europa. Ihr Stoxx-Branchenindex steigt um 1,2 Prozent. "Die anstehende Dividendensaison stützt", so ein Marktteilnehmer. Die Dividendenrenditen von zum Beispiel knapp 8 Prozent bei VW und gut 7 Prozent bei Mercedes-Benz machten die Titel attraktiv.

Hannover Rück erhöht nach guten Geschäftszahlen die Dividende deutlich um 20 Prozent auf 7,20 Euro. Auch wenn dies aus Marktsicht keine große Überraschung ist, geht es für das Papier um 0,4 Prozent nach oben.

Airbus haben ein neues Allzeithoch bei 164,14 Euro markiert. Aktuell legen die Titel um 0,7 Prozent zu. Der Konzern profitiert davon, dass die negativen Schlagzeilen zu Boeing nicht abreißen. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms über 700 Millionen Pfund, dass bis Ende des kommenden Jahres läuft, stützt BAT. Für das Papier geht es an der Londoner Börse um 1,3 Prozent nach oben.

Bei Logitech geht der CFO - Pfizer reduziert Beteiligung an Haleon

In der Schweiz lässt der überraschende Rücktritt des Finanzchefs die Logitech-Aktie um 6,4 Prozent absacken. An der Londoner Börse geht es mit Haleon um 1,2 Prozent abwärts auf 318 Pence. Der US-Pharmakonzern Pfizer will seinen Anteil an dem Hersteller rezeptfreier Medikamente auf 24 von 32 Prozent verringern und dazu rund 630 Millionen Haleon-Aktien verkaufen. Der Angebotspreis soll im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt werden, wahrscheinlich am Dienstag. "Mit gut 2 Milliarden Pfund ist das Platzierungsvolumen groß", so ein Marktteilnehmer. Allerdings ist der Kurs zuletzt schon stark unter Druck geraten und in die Nähe der starken Unterstützungszone zwischen 310 und 300 gefallen, wie er sagt.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.000,83 +0,3% 14,81 +10,6%

Stoxx-50 4.381,44 +0,2% 7,14 +7,0%

DAX 17.992,73 +0,3% 56,08 +7,4%

MDAX 26.243,05 +0,7% 178,91 -3,3%

TecDAX 3.388,51 +0,3% 8,83 +1,5%

SDAX 13.926,15 +0,1% 19,61 -0,3%

FTSE 7.748,65 +0,3% 21,23 -0,1%

CAC 8.178,91 +0,2% 14,56 +8,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,46 +0,02 -0,11

US-Zehnjahresrendite 4,30 -0,01 +0,42

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0904 +0,2% 1,0889 1,0886 -1,3%

EUR/JPY 162,58 +0,2% 162,46 162,33 +4,5%

EUR/CHF 0,9624 +0,1% 0,9622 0,9621 +3,7%

EUR/GBP 0,8561 +0,1% 0,8551 0,8549 -1,3%

USD/JPY 149,09 +0,1% 149,18 149,12 +5,8%

GBP/USD 1,2738 +0,0% 1,2735 1,2732 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2048 -0,0% 7,2051 7,2047 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 68.398,21 +0,3% 68.605,67 67.696,94 +57,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,35 81,04 +0,4% +0,31 +12,4%

Brent/ICE 85,75 85,34 +0,5% +0,41 +11,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,31 27,30 +3,7% +1,01 -14,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.160,46 2.155,02 +0,3% +5,45 +4,8%

Silber (Spot) 25,18 25,12 +0,2% +0,05 +5,9%

Platin (Spot) 923,85 937,87 -1,5% -14,02 -6,9%

Kupfer-Future 4,13 4,12 +0,1% +0,00 +5,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

