MÄRKTE EUROPA/DAX mit Nullnummer - Unicredit haussieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag kaum verändert geschlossen. Den jüngsten Abverkauf an den Anleihemärkten steckten Risiko-Assets - wie Aktien - gut weg. Auslöser für die Schwäche bei den Anleihen war zum einen der starke US-Arbeitsmarktbericht bei gleichzeitig hohem Wachstum der Stundenlöhne am Freitag. Dazu kamen Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Wochenende, der eine Entscheidung über eine Zinssenkung nicht überstürzen will. Die Fed konzentriere sich jetzt auf den richtigen Zeitpunkt für einen solchen Schritt. Angesichts der jüngsten wirtschaftlichen Stärke habe die Federal Reserve aber das Gefühl, "dass wir uns der Frage, wann wir mit einer Zinssenkung beginnen, vorsichtig nähern können", sagte Powell in einem Fernsehinterview, das am Sonntagabend auf CBS ausgestrahlt wurde.

Der DAX schloss mit 16.904 Punkten 0,1 Prozent niedriger und hat damit das Rekordhoch vom Freitag fest im Blick. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handel kaum verändert bei 4.655 Punkten.

Der Dollar profitierte von einer möglichen späteren Senkung der Leitzinsen durch die Fed, der Euro fiel auf 1,0730. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg um 8 Basispunkte auf 2,32 Prozent nach 2,15 Prozent am Freitagmittag.

Unicredit mit sehr starken Geschäftszahlen

Aus dem Sektor der europäischen Banken gab es eine Reihe von Nachrichten. Für die Aktie der italienischen Unicredit ging es um gut 8 Prozent nach oben, JP Morgan attestierte starke Geschäftszahlen. Das Nettobetriebsergebnis sei 33 Prozent besser als vom Markt veranschlagt ausgefallen. Treiber seien höhere Einnahmen und niedrigere Abschreibungen gewesen. Die Nettozinseinnahmen seien 4 Prozent, die Gebühren 1 Prozent besser ausgefallen - das Handelsergebnis gar 24 Prozent. In der Folge habe die Bank den Ausblick 2024 für das Nettoergebnis angehoben. Zudem strichen die Analysten die geplanten Ausschüttungen positiv heraus.

Um 5,0 Prozent ging es dagegen für die Nordea-Aktie nach schwachen Viertquartalszahlen nach unten. Der Vorsteuergewinn ist laut der Citigroup 11 Prozent unter den Konsenschätzungen geblieben, die Einnahmen 4 Prozent darunter. Zugleich liege die Kostenseite 5 Prozent über den Prognosen.

Santander notierten 5 Prozent im Minus und Lloyds verloren 1 Prozent. Belastend wirkte hier ein Artikel in der FT, demzufolge beide Kreditinstitute gegen Iran-Sanktionen verstoßen haben sollen. Laut dem Bericht sollen die Banken über den Umweg britischer Firmen Konten eingerichtet haben, die es dem Land ermöglicht haben, Finanztransaktionen zu tätigen.

Lotus Bakeries versüßt Aktionären den Tag

Mit einem Anstieg um 21 Prozent sprang der Umsatz bei Lotus Bakeries 2023 auf über 1 Milliarde Euro an, die Aktie machte daraufhin einen Satz um 19,2 Prozent auf 9.360 Euro. Die Wachstumsmotoren der Gruppe heißen Lotus Biscoff und Natural Foods, die beide ein sehr starkes Jahr erlebten. Der Umsatz bei Lotus Biscoff, auch bekannt wegen ihrer karamellisierten Kekse, sprang auf über 500 Millionen Euro. Nach Aussage der ING-Analysten lieben Investoren die Widerstandsfähigkeit und geringe Preiselastizität der Produkte von Lotus Bakeries.

Einen Kurseinbruch von 29 Prozent verzeichneten Atos in Paris. Die Refinanzierung der Kredite der angeschlagenen Software-Schmiede geht nicht so reibungslos vor sich wie erhofft. Das Unternehmen hat einen unabhängigen Dritten mit einer Vermittlerrolle bei den Refinanzierungsgesprächen mit den Kredit gebenden Banken beauftragt.

Bei Morphosys gab es zuletzt Übernahmegerüchte, die für eine hohe Volatilität, auch wegen der hohen Short-Quote in der Aktie, sorgten. Am Montag war es ein Kreise-Bericht von Reuters, der den TecDAX-Wert um 36 Prozent nach oben schießen ließ. Dem Reuters-Bericht zufolge soll Novartis sich im Bieterwettstreit gegen den Arzneimittelhersteller Incyte durchgesetzt haben.

Mit einem Plus von knapp 4 Prozent reagierte die Aktie von Beiersdorf auf die Nachricht, dass die 2023er Dividende auf 1 Euro je Aktie nach oben genommen werden soll. Hier hatten Analysten teils mit 70 Cent je Aktie gerechnet. Zudem wurde ein Aktienrückkauf mit einem Volumen von 500 Millionen Euro beschlossen.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.655,27 +0,72 +0,0% +3,0%

Stoxx-50 4.216,57 +10,20 +0,2% +3,0%

Stoxx-600 483,69 -0,24 -0,0% +1,0%

XETRA-DAX 16.904,06 -14,15 -0,1% +0,9%

FTSE-100 London 7.612,86 -2,68 -0,0% -1,5%

CAC-40 Paris 7.589,96 -2,30 -0,0% +0,6%

AEX Amsterdam 824,29 +1,76 +0,2% +4,8%

ATHEX-20 Athen 3.410,18 +32,57 +1,0% +9,2%

BEL-20 Bruessel 3.625,62 +10,34 +0,3% -2,2%

BUX Budapest 64.830,41 -459,90 -0,7% +7,0%

OMXH-25 Helsinki 4.433,87 -45,66 -1,0% -0,8%

ISE NAT. 30 Istanbul 9.367,19 +105,85 +1,1% +16,8%

OMXC-20 Kopenhagen 2.502,02 +51,65 +2,1% +9,6%

PSI 20 Lissabon 6.257,38 -33,93 -0,5% -2,7%

IBEX-35 Madrid 9.941,30 -121,20 -1,2% -1,6%

FTSE-MIB Mailand 30.952,79 +234,84 +0,8% +1,2%

OBX Oslo 1.151,05 -7,87 -0,7% -3,6%

PX Prag 1.460,46 +3,15 +0,2% +3,3%

OMXS-30 Stockholm 2.339,89 -28,01 -1,2% -2,4%

WIG-20 Warschau 2.329,72 -20,72 -0,9% -0,6%

ATX Wien 3.420,01 -20,77 -0,6% +0,3%

SMI Zuerich 11.274,47 +34,79 +0,3% +1,2%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,31 +0,08 -0,26

US-Zehnjahresrendite 4,16 +0,14 +0,28

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:50 Fr, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0735 -0,4% 1,0777 1,0792 -2,8%

EUR/JPY 159,74 -0,3% 159,95 160,08 +2,7%

EUR/CHF 0,9352 +0,0% 0,9355 0,9352 +0,8%

EUR/GBP 0,8568 +0,3% 0,8542 0,8538 -1,2%

USD/JPY 148,80 +0,2% 148,42 148,33 +5,6%

GBP/USD 1,2530 -0,8% 1,2616 1,2640 -1,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2238 +0,1% 7,2147 7,2159 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 42.695,88 +0,3% 43.082,87 43.281,86 -2,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,18 72,28 -0,1% -0,10 -0,0%

Brent/ICE 77,29 77,33 -0,1% -0,04 +0,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,095 29,50 -4,8% -1,41 -10,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.022,06 2.039,87 -0,9% -17,81 -2,0%

Silber (Spot) 22,30 22,69 -1,7% -0,39 -6,2%

Platin (Spot) 896,55 897,00 -0,1% -0,45 -9,6%

Kupfer-Future 3,77 3,82 -1,5% -0,06 -3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 05, 2024 12:03 ET (17:03 GMT)