UniCredit Aktie
|65,33EUR
|-0,31EUR
|-0,47%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unicredit mit einem Kursziel von 84,30 Euro auf "Buy" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
84,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,28 €
|
Abst. Kursziel*:
29,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,04%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Schwache Performance in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
02.12.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
02.12.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)