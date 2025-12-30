Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
|Marktbericht
|
30.12.2025 15:58:56
Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge
Um 15:42 Uhr erhöht sich der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,55 Prozent auf 4 920,25 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,100 Prozent tiefer bei 4 888,44 Punkten in den Handel, nach 4 893,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 887,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 925,24 Punkten.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 803,44 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Wert von 4 633,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 282,05 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 13,40 Prozent zu Buche. Bei 4 925,24 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.
Heutige Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UniCredit (+ 2,48 Prozent auf 70,97 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,91 EUR), Rio Tinto (+ 1,21 Prozent auf 60,22 GBP) und Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 198,12 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Nestlé (-0,41 Prozent auf 78,42 CHF), RELX (-0,22 Prozent auf 30,42 GBP), Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR), SAP SE (-0,05 Prozent auf 208,35 EUR) und Novartis (+ 0,05 Prozent auf 109,96 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 557 319 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 348,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,86 zu Buche schlagen. Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,40 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
