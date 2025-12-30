Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|Index im Fokus
|
30.12.2025 17:59:05
Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker
Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,67 Prozent stärker bei 4 926,13 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,100 Prozent auf 4 888,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 893,32 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 927,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 887,21 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 4 803,44 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 4 633,23 Punkten auf. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 4 282,05 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 13,54 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 927,08 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,48 Prozent auf 70,97 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Rolls-Royce (+ 1,41) Prozent auf 11,53 GBP), Rio Tinto (+ 1,28 Prozent auf 60,26 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,91 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Novo Nordisk (-0,76 Prozent auf 325,25 DKK), Novartis (-0,27 Prozent auf 109,60 CHF), Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR), RELX (-0,07 Prozent auf 30,47 GBP) und SAP SE (-0,05 Prozent auf 208,35 EUR).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 13 969 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 348,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
2025 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten
|
30.12.25
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
30.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
30.12.25
|Freundlicher Handel: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: So entwickelt sich der SMI mittags (finanzen.at)
|
29.12.25
|Pluszeichen in Zürich: Börsianer lassen SMI am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
29.12.25
|SMI aktuell: SMI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)