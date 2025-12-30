Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

Index im Fokus 30.12.2025 17:59:05

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende stärker

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Dienstag notierte der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,67 Prozent stärker bei 4 926,13 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,100 Prozent auf 4 888,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4 893,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 927,08 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 887,21 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 4 803,44 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 30.09.2025, einen Stand von 4 633,23 Punkten auf. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 30.12.2024, bei 4 282,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 13,54 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 927,08 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 921,71 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 2,48 Prozent auf 70,97 EUR), Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 561,00 EUR), Rolls-Royce (+ 1,41) Prozent auf 11,53 GBP), Rio Tinto (+ 1,28 Prozent auf 60,26 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 1,25 Prozent auf 5,91 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Novo Nordisk (-0,76 Prozent auf 325,25 DKK), Novartis (-0,27 Prozent auf 109,60 CHF), Deutsche Telekom (-0,14 Prozent auf 27,66 EUR), RELX (-0,07 Prozent auf 30,47 GBP) und SAP SE (-0,05 Prozent auf 208,35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 13 969 916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 348,453 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

2025 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

