MÄRKTE EUROPA/Fester - US-Technologieriesen stützen Stimmung

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit steigenden Kursen präsentieren sich die europäischen Aktienmärkte am Freitag im Eröffnungsgeschäft. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 16.967 Punkte. Damit sind die 17.000er Marke und das Allzeithoch von 17.003 wieder in greifbare Nähe gerückt. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,4 Prozent auf 4.659 Punkte. Am Anleihemarkt ist die Tendenz seitwärts gerichtet, der Euro hält das am Vortag erhöhte Niveau und kostet 1,0875 Dollar.

"Die Risikobereitschaft ist zurück", sagt ein Marktteilnehmer. Grund für den erneuten Anlauf nach oben sind die Zahlen von Meta und Amazon. Die beiden Unternehmen gehören zu den so genannten Glorreichen 7 und haben mit ihren nachbörslich vorgelegten Geschäftszahlen die Erwartungen bei weitem übertroffen. "Damit haben sie eine neue Welle der Risikobereitschaft ausgelöst", so der Marktteilnehmer.

Meta verzeichneten nachbörslich sogar ein zweistelliges Kursplus von 15 Prozent. Die Facebook-Mutter will erstmals eine Dividende ausschütten. Amazon gewannen nach starken Zahlen fast 7 Prozent. Apple gaben als dritter im Bund der "Glorreichen 7" mit den nachbörslichen Zahlen dagegen um knapp 3 Prozent nach, obgleich die Zahlen leicht über den Erwartungen ausgefallen waren.

Ob der DAX bereits am Freitag nachhaltig auf neue Rekorde steigt, wird auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag abhängen. Erwartet wird, dass die US-Wirtschaft 185.000 neue Stellen geschaffen hat nach 216.000 im Dezember. Sollte sich der Arbeitsmarkt wider Erwarten im Januar nicht abgekühlt haben, könnte das über dann möglicherweise steigenden Zinsen zu Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt führen.

"Auf jeden Fall bereitet die Konsolidierung der vergangenen sieben Wochen einen Ausbruch des DAX auf der Oberseite vor", meint ein Marktanalyst, der sie deshalb trendbestätigend nennt.

Zalando nach Amazon sehr fest

Gewinner Nummer eins im DAX sind Zalando, die mit einem Plus von 4,4 Prozent direkt von der Steilvorlage von Amazon profitieren. Auch Aktien anderer Internetunternehmen liegen fest im Markt. Auto1 verteuern sich um 4,8 Prozent, Hellofresh legen knapp 1 Prozent zu.

Gestützt wird der DAX vor allem von SAP. Sie steigen um 1,9 Prozent auf 165,32 Euro und markieren damit ein neues Allzeithoch. Damit treiben SAP auch den DAX, das Indexgewicht beträgt derzeit trotz der noch wirksamen Kappungen über 10,8 Prozent. Jefferies hat SAP auf "Buy" von "Hold" erhöht und nennt als Kursziel nun 190 nach zuvor 135 Euro.

Mercedes-Benz nach guten Zahlen rauf - auch VW im Blick

Mercedes-Benz steigen um 2,5 Prozent. Der freie Cashflow im Kerngeschäft erreichte m vergangenen Jahr nach vorläufigen Berechnungen 11,3 Milliarden Euro. Die Konsenserwartung von Analysten lag laut dem Unternehmen bei 9,9 Milliarden Euro.

Damit stabilisiert Mercedes-Benz auch die Stimmung in der gesamten Autobranche. Und hier stehen mit dem jüngsten Chartausbruch VW im Blick. Die Citi-Analysten haben die Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 158 von 146 Euro erhöht. VW steigen um 1,7 Prozent auf 120,14 Euro, das ist der höchste Stand seit etwa einem halben Jahr.

Porsche AG ziehen um 4,2 Prozent an. Ferrari (-0,6%) hätten am Donnerstag neue Allzeithochs markiert, nun werde bei Porsche AG auf Erholungspotenzial gesetzt, auch weil die Stimmung für Autotitel generell gut sei, heißt es.

Bei den europäischen Stoxx-Subindizes führen die Autotitel die Gewinnerliste mit einem Plus von 1,5 Prozent an. Dahinter rangieren die Titel aus dem Reise- und Freizeitbereich (+1,0%). Hier gewinnen Lufthansa 2,9 Prozent. Air France KLM legen noch etwas stärker zu.

Eon liegen 0,3 Prozent höher bei 12,59 Euro. Damit hängen sie weiter in der Konsolidierungszone unterhalb von 12,80 Euro fest. Ein Ausbruch auf der Oberseite würde die Neubewertung fortsetzen. Wie der DAX-Konzern am Vorabend mitteilte, erreichte das bereinigte operative Konzernergebnis nach vorläufigen Berechnungen 9,4 Milliarden Euro und lag damit deutlich über dem Prognosekorridor von 8,6 bis 8,8 Milliarden. Das könnte nun zu höheren Gewinnschätzungen führen. "Allerdings reagieren Eon auch schnell auf Veränderungen bei den Zinsen und Renditen", so ein Teilnehmer zum Aktienkurs.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.658,74 +0,4% 20,14 +3,0%

Stoxx-50 4.218,46 +0,3% 14,69 +3,1%

DAX 16.967,17 +0,6% 108,13 +1,3%

MDAX 26.092,82 +0,7% 189,92 -3,9%

TecDAX 3.365,01 +0,3% 11,71 +0,8%

SDAX 13.878,00 +0,9% 123,90 -0,6%

FTSE 7.655,32 +0,4% 33,16 -1,3%

CAC 7.616,12 +0,4% 27,37 +1,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,16 +0,02 -0,41

US-Zehnjahresrendite 3,89 +0,01 +0,01

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:45 Do, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0876 +0,0% 1,0882 1,0844 -1,5%

EUR/JPY 159,49 +0,2% 159,43 158,45 +2,5%

EUR/CHF 0,9317 -0,1% 0,9328 0,9319 +0,4%

EUR/GBP 0,8525 -0,1% 0,8531 0,8537 -1,7%

USD/JPY 146,64 +0,1% 146,52 146,12 +4,1%

GBP/USD 1,2759 +0,1% 1,2754 1,2701 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1896 +0,0% 7,1895 7,1888 +0,9%

Bitcoin

BTC/USD 42.983,90 +0,1% 43.161,30 42.567,52 -1,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,07 73,82 +0,3% +0,25 +2,6%

Brent/ICE 79,00 78,70 +0,4% +0,30 +2,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,625 28,83 -0,7% -0,20 -8,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.055,49 2.054,97 +0,0% +0,52 -0,3%

Silber (Spot) 23,16 23,18 -0,1% -0,01 -2,6%

Platin (Spot) 915,90 916,50 -0,1% -0,60 -7,7%

Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,7% -0,03 -1,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

