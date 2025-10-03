Unilever Aktie

50,44EUR 0,10EUR 0,20%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

03.10.2025 08:44:48

Unilever Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unilever von 5100 auf 5050 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch im vergangenen Monat scheine übertrieben, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er macht sich weniger Sorgen als der Markt über abnehmende Dynamik im Bereich Nahrungsergänzungsmittel und den Wandel in den Vertriebswegen. Die Bewertung der Unilever-Aktien hält Sykes für zu niedrig./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Buy
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43,63 £ 		Abst. Kursziel*:
15,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
43,68 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
15,61%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

