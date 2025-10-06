Unilever Aktie

50,42EUR 0,49EUR 0,98%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

06.10.2025 14:04:04

Unilever Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" belassen. Die Rohstoffpreise deuteten auf eine disinflationäre Entwicklung im kommenden Jahr hin, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Konsumgüterbranche. Anlagechancen sieht sie bei defensiven Qualitätsunternehmen, die weiterhin ein Volumenwachstum vorweisen können und vernünftig bewertet seien - namentlich Unilever, Danone, Kerry, AB Inbev, Heineken und Coca-Cola HBC. Dagegen rät die Expertin von hoch bewerteten Titeln in einem sich verschlechternden Konsumumfeld wie Lindt und Haleon ab./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

