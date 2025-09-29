Unilever Aktie
|50,62EUR
|-0,02EUR
|-0,04%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever von 5600 auf 5300 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika habe das Wachstum im dritten Quartal gebremst, schrieb Warren Ackerman am Montag. Der Konsumgüterkonzern habe aus seiner Sicht achtzehn Monate eines etwa vier- bis fünfjährigen Turnarounds absolviert./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 03:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
53,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,12 £
|
Abst. Kursziel*:
20,13%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,13%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|07:17
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Unilever plc
|50,62
|-0,04%
