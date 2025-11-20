Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
20.11.2025 03:23:41
Major League Baseball signs deals with Netflix, ESPN and NBCUniversal
The media deals will allow the platforms to show select baseball games over upcoming seasons.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
